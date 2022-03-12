Uşak’ta 40 aranan şüpheli tutuklandı

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Uşak’ta Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda 62 aranan şahıs yakalanırken 40 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak’ta İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminde geçtiğimiz bir hafta içerisinde 16 bin 698 şahıs sorguladı. Sorgulanan bu şahıslardan 62 şahsın aranması olduğu tespit edildi. Aranması bulunan şahıslara gerekli işlemler yapılırken 40 aranan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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