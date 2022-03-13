Ümit Karan, Uşakspor´da

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Feyzi DAVULCU / UŞAK, (DHA) - TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta üst üste puan kayıplarıyla Play-Off hedefinin uzağında kalan Uşakspor´da teknik direktörlük görevine Türk futbolunun eski yıldızlarından Ümit Karan getirildi.

Futbolculuk döneminde Galatasaray ve A Milli Takım´ın önemli isimlerinden olan 46 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzalandı. Ümit Karan geçen sezon Menemenspor, bu sezon da ilk yarıda İskenderun FK´yı çalıştırmıştı.DHA-Spor Türkiye-Uşak

2022-03-13 20:12:51



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