Uşakspor, Ümit Karan'la yeni bir başlangıç yapacak

UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 4 maçta 3 mağlubiyetle Play-Off hedefinin 6 puan ve 8 basamak gerisine düşerek kendisini alt sıralarda bulan Uşakspor, Veli Özdemir'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Ümit Karan yönetiminde yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Ligde uzun süre ortak olduğu Play-Off'un gerisinde kalan Uşak, kulüple 1.5 yıllık sözleşme imzalayan 46 yaşındaki teknik adram yönetiminde kalan 8 maçı maksimum puanla geçerek ilk 5 takım arasına ismini yazdırmak istiyor.
Futbolculuk döneminde Galatasaray ve A Milli Takım'ın unutulmaz yıldızlarından olan Ümit Karan, geçen sezon ikinci yarıda Spor Toto 1'inci Lig'de Menemenspor, bu sezon da ilk yarıda 3'üncü Lig'de İskenderun FK'yı çalıştırmıştı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2022-03-14 11:18:12
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.