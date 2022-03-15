Ulubey'in sağlığı için önemli bir yatırım hizmete girdi

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Ulubey Devlet Hastanesi’ne ek hizmet binası olarak inşaatı tamamlanan Ulubey Aile Sağlığı Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.



Açılışın ardından Aile Sağlığı Merkezi’nde incelemelerde bulunan Vali Funda Kocabıyık, aile hekimlerinin vatandaşa daha iyi hizmet vermesi için yeni hizmet binasının önemli bir yatırım olduğunu kaydetti.



Açılışın ardından doktor ve sağlık çalışanları ile bir araya gelen Vali Funda Kocabıyık, sohbet edip 14 Mart Tıp Bayramları’nı kutladı.

Açılış törenine Vali Funda Kocabıyık’a Milletvekili Mehmet Altay, Ulubey Kaymakamı İsmail Erdoğan, Ulubey Belediye Başkanı Veli Koçlu, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ertan Keleş eşlik etti.

Ulubey İlçesinde son olarak Uşak Üniversitesi Ulubey Meslek Yüksek Okulunu ziyaret eden Vali Funda Kocabıyık, 20212022 eğitim öğretim yılında faaliyete giren ve maksimum doluluk oranında öğrencisi olan optisyenlik bölümüne kazandırılan modern laboratuarda incelemelerde bulundu.



Laboratuar ve yapılan eğitim çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Vali Funda Kocabıyık daha sonra okul öğrencileriyle bir araya gelerek sohbet etti.

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