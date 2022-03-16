Seçilen aday hükümlü çıkınca, başkanlık 2. olan adaya verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçilen aday hükümlü çıkınca, başkanlık 2. olan adaya verildi

İHA

Seçilen aday hükümlü çıkınca, başkanlık 2. olan adaya verildi

– Uşak Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası seçimlerine yapılan itirazı değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, seçilen başkan hakkında denetimli serbestlik kararı ortaya çıkınca, oda başkanlığını en çok oy alan ikinci aday İsmet Kızılay’a verdi.

Uşak Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası seçimlerine 5 aday blok liste ile yarıştı. Seçimlerde; Mehmet Işık 338 oy, eski başkanlardan İsmet Kızılay 126 oy, Musa Altıntaş 123 oy, Özdemir Ayhan 60 oy ve Orhan Altıntaş 35 oy aldı. Seçimlerde 2. sırada kalan İsmet Kızılay, Uşak Merkez İlçe Seçim Kurulu’na itiraz etti. Kızılay, itiraz gerekçesinde Mehmet Işık’ın denetimli serbestlikten yararlandığını seçilme yeterliliğinin olmadığını belirtti.

İsmet Kızılay’ın itirazını değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu; İsmet Kızılay’ın itirazının kabulüne, Süresi içerisinde yapılan itiraz neticesinde seçilme yeterliliğini taşımadığından Mehmet Işık’ın seçilmişliğinin iptaline, Mehmet Işık’tan sonra en çok oy alan İsmet Kızılay’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmişliğinin tespitine ve yönetim, denetim ve diğer kurulların aynen kalması yönünde karar aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İHA ailesinin acı günü İHA Uşak muhabiri Köksal Kılınç’n babası vefat etti
YEREL HABERLER İHA ailesinin acı günü İHA Uşak muhabiri Köksal ...
Ulubey'in sağlığı için önemli bir yatırım hizmete girdi
YEREL HABERLER Ulubey'in sağlığı için önemli bir yatırım hizmete ...
Uşak’ta Kuraklık Eylem Planı ve Su Yönetimi toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Uşak’ta Kuraklık Eylem Planı ve Su Yönetimi ...
Ümit Karan, Uşakspor ile ilk antrenmanına çıktı
YEREL HABERLER Ümit Karan, Uşakspor ile ilk antrenmanına çıktı
Eşmeli Kore Gazisi Ahmet Bozkurt hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eşmeli Kore Gazisi Ahmet Bozkurt hayatını kaybetti
Uşakspor, Ümit Karan'la yeni bir başlangıç yapacak
YEREL HABERLER Uşakspor, Ümit Karan'la yeni bir başlangıç yapacak
Ümit Karan, Uşakspor’da
YEREL HABERLER Ümit Karan, Uşakspor’da

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.