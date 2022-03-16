Seçilen aday hükümlü çıkınca, başkanlık 2. olan adaya verildi

– Uşak Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası seçimlerine yapılan itirazı değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, seçilen başkan hakkında denetimli serbestlik kararı ortaya çıkınca, oda başkanlığını en çok oy alan ikinci aday İsmet Kızılay’a verdi.



Uşak Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası seçimlerine 5 aday blok liste ile yarıştı. Seçimlerde; Mehmet Işık 338 oy, eski başkanlardan İsmet Kızılay 126 oy, Musa Altıntaş 123 oy, Özdemir Ayhan 60 oy ve Orhan Altıntaş 35 oy aldı. Seçimlerde 2. sırada kalan İsmet Kızılay, Uşak Merkez İlçe Seçim Kurulu’na itiraz etti. Kızılay, itiraz gerekçesinde Mehmet Işık’ın denetimli serbestlikten yararlandığını seçilme yeterliliğinin olmadığını belirtti.



İsmet Kızılay’ın itirazını değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu; İsmet Kızılay’ın itirazının kabulüne, Süresi içerisinde yapılan itiraz neticesinde seçilme yeterliliğini taşımadığından Mehmet Işık’ın seçilmişliğinin iptaline, Mehmet Işık’tan sonra en çok oy alan İsmet Kızılay’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmişliğinin tespitine ve yönetim, denetim ve diğer kurulların aynen kalması yönünde karar aldı.

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