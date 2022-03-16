Uşak Tekstil OSB’de 15 işçi zehirlendi

Uşak Tekstil OSB’de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında, bilinmeyen bir nedenle 15 işçi zehirlendi. Zehirlenen işçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Edinilen bilgiye göre; Uşak – İzmir Karayolu üzerinde bulunan tekstil fabrikasında 16.0024.00 vardiyasında çalışan 15 işçi, bulantı ve kusma gibi zehirlenme belirtisi gösterince fabrikaya çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan ilk bilgilerde 15 içinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Fabrikaya gelen AFAD ekipleri, zehirlenmenin nedenleri üzerinde araştırmalarda bulundu. İşçilerin yedikleri yemekten mi yoksa fabrikada tekstil üretiminde kullanılan bazı kimyasal maddeler yüzünden zehirlendiğinin yapılacak inceleme sonucu belli olacağı öğrenildi.

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