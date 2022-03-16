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Uşak’ta diyabet hastası 75 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı verildi

İHA

Uşak’ta diyabet hastası 75 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı verildi

– Uşak’ta İl Milli Eğitim ve İl Sağlık Müdürlüklerinin hayırsever desteğiyle hayata geçirdiği “Diyabeti (Y)aşıyorum, Diyabet Dostu Okul” projesi kapsamında, diyabet hastası 75 çocuğa kan şekeri ölçüm cihazı verildi.

Ertuğrul Gazi Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen teslim programına Vali Funda Kocabıyık, Vali Yardımcısı Eyüp Fırat, AK Parti 23. Dönem Uşak Milletvekili Nuri Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin ve hayırsever Durmuş Tanış katıldı.

Programda konuşan Vali Funda Kocabıyık “Sağlık, insan yaşamının sürdürülmesinde, yaşam kalitesinin yükseltilmesinde ve korunmasında özel bir öneme sahiptir. Bireyler sağlıklı olduğunda toplumlar da sağlıklı ve mutlu olacaktır. Bu nedenle toplumda sağlıklı yaşam bilincinin oluşturulması gerekmektedir.” dedi.

“Uşak’ta temel eğitim düzeyinde 59 çocuğa Tip 1diaybet tanısı kondu”
Çocuklarımızda sık görülen kronik rahatsızlıklardan bir tanesinin diyabet olduğuna dikkat çeken Vali Funda Kocabıyık, “Diyabet, diyabetli bireyin yaşamı boyunca bu durumu kontrol altında tutmayı öğrenmesini gerektirir. Bilinçli ve kontrollü bir yaşam biçimiyle diyabetin olumsuz etkilerini aşabilen bireylerin yaşam kalitesi yükselmekte ve günlük yaşamdaki verimlilikleri artmaktadır. Ülkemizde 18 yaş altındaki nüfusta şu anda yaklaşık 20 bin çocuğumuzda Tip 1 diyabet bulunduğu ve her yıl 1.700 civarında çocuğumuza bu teşhisin konduğu bilinmektedir. İlimizde ise temel eğitim düzeyinde 59 çocuğumuza Tip 1 tanısı konmuştur. Çocuklarımızın mutluluğu, bizim de mutluluğumuzdur. Diyabetle barışık bir yaşam sürmeleri ve diyabeti kontrol altına alarak günlük yaşamlarına mutlu ve başarılı bir şekilde devam etmeleri için çocuklarımıza destek olmak, hepimizin en önemli görevlerindendir. Bu bakımdan çocuklarımızın gündelik yaşamına dâhil olan, başta ailelerimiz olmak üzere eğitimcilerimizin ve bütün bireylerin diyabetli çocuklarımıza destek olmaları gerekmektedir” dedi.

“Sağlıklı bir gelecek herkesin hakkı”
Uşak Valiliği olarak çocukların toplumdan, eğitimlerinden ve oyunlarından kopmamaları ve yaşama sevinçlerinin devamı için gerekli hassasiyeti gösterdiklerini ifade eden Vali Funda Kocabıyık, “İyi uygulama örneklerini kentimizle buluşturmak ve aynı zamanda yeni projelerimizi hayata geçirmek için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Bu bağlamda Diyabeti (Y)AşıyorumDiyabet Dostu Okul Projesi hayata geçirilmiştir. Proje ile 'Sağlıklı bir gelecek herkesin hakkı' anlayışıyla diyabetli çocuklarımızın yaşam koşullarını iyileştirmeyi, onları diyabetin olumsuz etkilerinden mümkün olduğunca korumayı hedefliyoruz. Hayırsever Sayın Durmuş Tanış katkılarıyla, şeker ölçümlerini kolaylıkla yapabilmeleri için temel eğitimde öğrenim gören diyabet hastası çocuklarımıza verilmek üzere dijital kan şekeri ölçüm cihazları alınmıştır. Bu cihazlar, okullarımıza üçer aylık periyotlarla temin edilecektir. Bu sayede çocuklarımızın takipleri daha düzenli yapılabilecek ve yaşam kaliteleri en üst seviyeye çıkarılacaktır. Bunun yanında, okullarımızda öğrencilerimizin ilaçlarını koyabilecekleri soğutucuların temini ve ara öğün almalarını sağlayacak uygulamalar da hayata geçirilmektedir. Ortaöğrenimdeki öğrencilerimiz için de benzer imkânların sağlanması adına gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Çocuklarımızın başarılı ve huzurlu bir yaşam sürebilmesi için bize destek olan Uşak Seramik firması Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Tanış beye ve emeği geçen herkese çocuklarımız adına teşekkürlerimi sunuyor; bütün çocuklarımıza mutlu, sağlıklı ve başarılı bir yaşam diliyorum.” diye konuştu.

Vali Funda Kocabıyık konuşmasının ardından, Tip 1 diyabet rahatsızlığı olan öğrencilere ulaştırmak üzere sensörlü glikoz ölçüm cihazlarını okul müdürlerine teslim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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