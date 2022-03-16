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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak HAYKOOP yönetimi güven tazeledi

İHA

Uşak HAYKOOP yönetimi güven tazeledi

S.S. Uşak Bölgesi Hayvancılık Kooperatifler Birliği (HAYKOOP), olağan genel kurulunda Kurucu Başkan Himmet Özdemir, 4 yıl için yeniden başkan seçildi.
Birlik binasında yapılan seçimlerde odaya kayıtlı 49 üye oy kullandı. Uşak HAYKOOP’u 2004 yılında kuran ve 18 yıldır birlik başkanlığı görevinde bulunan Himmet Özdemir, 4 yıl için yeniden başkan seçildi.
Seçimler sonrası kendini destekleyen tüm kooperatif başkanlarına teşekkür eden Özdemir, “Birlik Genel merkezimiz, bütün kooperatiflerimiz üyelere yararlı olmak için canla başla çalışıyor. Devletimiz de hayvancılığı destekliyor. Ancak maliyet çok yükseldiği için hayvan üreticileri, hayvanlarını kesime göndermek zorunda kalıyor. Yeni dönemde bu sorunun çözümü için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bakanlığa bu sorunların çözülmesi içi başvuracağız” dedi.

Yapılan seçimlerden sonra S.S. Uşak Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:
Himmet Özdemir (Başkan), Orhan Türkmen, Osman Yaşar, Ergün Acartürk, Mustafa Yıldırımöz. Denetim Kurulu: Ferhat Karakafa, Şükrü Erken, Mehmet Ünal.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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