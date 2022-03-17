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Uşak kurtuluşunun 100. yılını coşkuluyla kutlamaya hazırlanıyor

İHA

Uşak kurtuluşunun 100. yılını coşkuluyla kutlamaya hazırlanıyor

Düşman işgalinden 1 Eylül 1922 tarihinde kurtulan Uşak, kurtuluşunun 100. Yılını coşkulu bir şekilde kutlamak için kolları sıvadı.

Bu konuda çalışmaları hızlandıran Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü olan 1 Eylül’ü en güzel şeklide yaşamak ve yaşatmak için kentte tarih ve kültür alanında hizmet veren dernekler, sivil toplum kuruluşları ve araştırmacı yazarlarla bir araya geldi.

Kurtuluşun yüzüncü yılı için gerçekleştirilen etkinlik toplantısında konuşan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, “Burada sizlerle Uşak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun yüzüncü yılında kentte yapılabilecek etkinlikler hakkında istişarelerde bulunacağız ve fikir alışverişi yapacağız. Hepinizin bildiği gibi, 2022 yılı güzel ilimizin kurtuluşunun 100. yılına denk gelmektedir. Bu tarih bizler için büyük bir önem taşımaktadır. Kurtuluş mücadelesinde vatan toprağını kurtaran kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Ayrıca 100 yıl sonra aynı beraberlik ruhunu sizlerle yaşama ve yaşatma fırsatı bulacağımıza inanıyorum. Hepinize teşekkür ederim” dedi.

Toplantı, etkinlik planlamasının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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