TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası'ndan Uşak’ta bahar esintisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası'ndan Uşak’ta bahar esintisi

İHA

TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası'ndan Uşak’ta bahar esintisi

Baharın müjdecisi nevruzun son yılların en soğuk Mart ayına denk gelmesi bedenleri üşütürken, Azerbaycan’dan gelen TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası, Uşaklıların yüreğini ısıttı.

Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında Uşak Valiliği ve Uşak Üniversitesi’nin ev sahipliğinde TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası konseri düzenlendi.
Uşak Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde düzenlenen konseri Vali Funda Kocabıyık, eşi 25. ve 26. Dönem İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık, Azerbaycan Eski Kültür Bakanı Necdet Guliyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Büyükelçi Düsen Kaseinov, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Deniz, İdare Mahkemesi Başkanı Sabri Burçin Arseven, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, protokol üyeleri, daire müdürleri, öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci izledi.

Konser öncesi konuşan Vali Funda Kocabıyık “Ulu bir çınarın köklerinden yeryüzüne dallarını uzatmış büyük bir milletin evlatları olarak binlerce yıl ilmek ilmek dokuduk kültürümüzü. Dünya coğrafyası üzerinde zaman zaman uzaklıklar girse de aramıza, biz aynı annenin ve babanın çocukları olarak kardeşlerimizle bağlarımızı hiç koparmadık. Bizi bir arada tutan kardeşlik bağımızın en güçlü mayası da ortak kültürümüz, dilimiz ve hayallerimizdir. Biz, ortak kültür mirasımıza sahip çıktığımız sürece büyük Türk dünyasını birbirine bağlayan yollar her çağda daha çok genişleyecektir.” dedi.

“Aynı nağmelerde buluşmak bizleri daha çok bağladı”
Türk dünyasının ortak kültür mirasını zenginleştirmek ve gelecek nesillere taşımak gibi yüce bir görevi üstlenen TÜRKSOY’u Uşak’ımızda ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Vali Funda Kocabıyık, “Türkçenin konuşulduğu ve Türkçe türkülerin, şarkıların, umutların söylendiği bütün coğrafyalarda bizimle aynı geçmişi ve geleceği paylaşan kardeşlerimizin olduğunu bilmek; onlarla aynı nağmelerde, aynı şiirlerde, aynı bayramlarda bir araya gelmek gücümüze güç katmakta ve gönüllerimizi birbirine daha çok bağlamaktadır. Tazelenmenin, yenilenmenin ve umutları yeşerterek geleceğe doğru umut dolu bir dirilmenin adı olan Nevruz Bayramı arifesinde bir araya gelmemize vesile olan başta Türksoy Genel Sekreteri, Büyükelçi Prof. Düsen Kaseinov olmak üzere, herkese Türk dünyası adına şükranlarımızı sunuyoruz. Türk milletinin kadim ezgilerini dinleyeceğimiz bu güzel konser için hepinize güzel bir akşam diliyorum.” diye konuştu.

“Devletler ayrı olsa da aynı millettin evlatlarıyız”
Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş da, yaptığı konuşmada, "Biz ayrı devletler olsak da aynı milletin evlatlarıyız. Altı devlet, tek milletiz. Türkistan coğrafyası bizim ata yurdumuz, ana ocağımızdır. Hepimiz aynı dili konuşan, aynı dine inanan, tarihi bir, kültürü, medeniyeti bir 300 milyonluk çok büyük bir aileyiz. Bildiğiniz gibi TÜRKSOY yani Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi, kurulduğu 1993 yılından bu yana, Türk halklarının kardeşliğini güçlendirmek ve ortak kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak ve dünyaya tanıtmak için çalışmaktadır. TÜRKSOY, sanat ve bilim alanında yürüttüğü faaliyetler sayesinde Türk dünyasının sanatçılarını ve bilim insanlarını buluşturarak bilgi ve birikimlerini paylaşma imkanları oluşturmaktadır. TÜRKSOY’un Türk dili ve kültürünün korunması, ortak tarihsel mirasımızın araştırılması ve kardeşlik bağlarımızın güçlendirilmesi için yaptığı çalışmaları takdir ediyor; Türk dünyasının tanıtılması için yaptıkları hizmetler için de kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

“İlkler şehri Uşak’ta olduğumuz için heyecanlıyız”
Türksoy Genel Sekreteri, Büyükelçi Prof. Düsen Kaseinov ise yaptığı konuşmada, “Türk dünyasında baharın müjdecisi ve yeni gün olarak bilinen Nevruz yeniden canlanmaya başlayan doğanın bizlere sunduğu bolluğu, bereketi, diriliği, sevgiyi, kardeşliği, paylaşmayı, dostluğu ve barışı simgelemektedir. TÜRKSOY olarak bizler Nevruz geleneğimizi gelecek kuşaklara aktarmak için 1993 yılından bu yana dünyanın dört bir yanında kutlamalar düzenlemekteyiz. Bugüne dek 30'a yakın ülkede 150'den fazla konser düzenledik. Binlerce kişi ile birlikte Nevruz'un coşkusunu yaşadık. Şimdi sıra Uşak'ta. İlkler şehri olarak anılan Uşak'a ilk defa geliyoruz. Bu nedenle çok heyecanlıyız. Az sonra dinleyeceğiniz halk çalgıları orkestramız TÜRKSOY üyesi ülkelerin geleneksel müzik çalgılarının bir arada bulunması ile oluşturduğumuz özel bir sanat topluluğu. Orkestramız bu akşam birbirinden yetenekli solist ve dans topluluklarına eşlik edecek. Konserimiz ile Altaylar'dan Balkanlar'a uzanan geniş coğrafyada müzikal bir seyahate çıkacaksınız. Bu akşamki konserimizin yeni işbirliklerine de vesile olacağına eminim. Bu düşüncelerle konserimizin ev sahipliğini yapan Uşak Valiliğine ve Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne şükranlarını sunarak teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

2016 Yılı’nda kurulan, ‘TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası’nın çalgı literatüründe; Türk dili konuşan devletlerin etnik çalgılarından olan; dombıra, bağlama, sırnay, şerter, kılkobız, tar, kemança, komuz, kılkıyak, kuray, nay, kaval, ağız kopuzu, morin hur, garmon, rubab, topşur, çatgan, doyra, ve jetigen yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uşak’ta kaçak sigara ve tütün operasyonu İş yerine yapılan basında yüklü miktarda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Uşak’ta kaçak sigara ve tütün operasyonu İş yerine ...
Uşak kurtuluşunun 100. yılını coşkuluyla kutlamaya hazırlanıyor
YEREL HABERLER Uşak kurtuluşunun 100. yılını coşkuluyla kutlamaya ...
Uşak HAYKOOP yönetimi güven tazeledi
YEREL HABERLER Uşak HAYKOOP yönetimi güven tazeledi
Uşak’ta diyabet hastası 75 çocuğa sensörlü glikoz ölçüm cihazı verildi
YEREL HABERLER Uşak’ta diyabet hastası 75 çocuğa sensörlü glikoz ...
Hasmını ilçenin göbeğinde vurdu
YEREL HABERLER Hasmını ilçenin göbeğinde vurdu
Uşak Tekstil OSB’de 15 işçi zehirlendi
YEREL HABERLER Uşak Tekstil OSB’de 15 işçi zehirlendi
Seçilen aday hükümlü çıkınca, başkanlık 2. olan adaya verildi
YEREL HABERLER Seçilen aday hükümlü çıkınca, başkanlık 2. olan adaya ...
İHA ailesinin acı günü İHA Uşak muhabiri Köksal Kılınç’n babası vefat etti
YEREL HABERLER İHA ailesinin acı günü İHA Uşak muhabiri Köksal ...
Ulubey'in sağlığı için önemli bir yatırım hizmete girdi
YEREL HABERLER Ulubey'in sağlığı için önemli bir yatırım hizmete ...
Uşak’ta Kuraklık Eylem Planı ve Su Yönetimi toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Uşak’ta Kuraklık Eylem Planı ve Su Yönetimi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.