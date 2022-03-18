Eşme'de çıkan ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti

Uşak’ta müstakil bir evde yalnız yaşayan yaşlı adam, çıkan yangında karbonmonoksit gazından etkilenerek hayatını kaybetti.



Yangın, Eşme ilçesine bağlı Kıran Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yalnız yaşadığı öğrenilen Süleyman Beyaz'ın (74) ikamet ettiği tek katlı evde yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbarlar sonrasında bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri tarafından evden çıkartılan Beyaz, yapılan ilk müdahalenin ardından Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Karbonmonoksit gazından etkilenen Beyaz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yangın, itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, yangın ile ilgili araştırma çalışması başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.