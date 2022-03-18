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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’a yeni spor tesisleri kazandırılıyor

İHA

Uşak’a yeni spor tesisleri kazandırılıyor

Uşak merkez ve merkeze bağlı köylerin yanı sıra Banaz, Eşme ve Ulubey ilçelerine çeşitli spor tesisleri yapılması için protokol imzalandı.
Uşak Valisi Funda Kocabıyık ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret’in de yer aldığı heyet Ankara’ya giderek Spor Toto Teşkilat Başkanlığında, Başkan Yardımcısı Metin Ayvazoğlu ile Uşak, ilçe ve köylerine çeşitli spor tesisi yapılması için protokol imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında Uşak merkez Susuzören Köyü Halı Sahası, Uşak merkez Şehit Abdulkadir Kılavuz Anadolu Lisesi Halı Sahası, Banaz Salonlu Gençlik Merkezi, Ulubey Gençlik Merkezi, Eşme Güreş Antrenman Salonu ve Eşme Tenis Kortu projelerinin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

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