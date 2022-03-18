Vali Kocabıyık’tan Gaziye devlet övünç madalyası ve berat takdimi

Vali Funda Kocabıyık; 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü münasebetiyle şehit aileleri, gaziler ve aileleri onuruna verdiği yemekte, 2019 yılında Mardin ili Nusaybin ilçesinde mayın patlaması sonucu gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Ekrem Kızılkaya’ya, “Devlet Övünç Madalyası” ile “Beratı”nı tevcih etti.



Uşak’ta 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle bir dizi etkinlikler düzenlendi. Özel bir düğün salonunda düzenlenen yemeğe Vali Funda Kocabıyık, Belediye Başkan Vekili Hikmet Karaman, Cumhuriyet Başsavcısı Bünyami Korkmaz, protokol üyeleri, daire müdürleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Yemekte konuşan Vali Funda Kocabıyık, “18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde, bu büyük zaferin kahramanlarıyla duyduğumuz gururu bir kez daha millet olarak kalbimizin en derinlerinde hissediyoruz” dedi.



“Vatan müdafaası söz konusuysa milletimiz hiçbir fedakârlıktan kaçınmaz”

Çanakkale Zaferi, Türk milletinin anıtlaşmış zaferlerinin en büyüklerinden olduğuna dikkat çeken Vali Funda Kocabıyık, “Vatan müdafaası söz konusu olduğunda hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan milletimiz, Çanakkale’de de canını esirgememiş ve memleketin her karış toprağının ne kadar aziz olduğunu bir kez daha göstermiştir. Vatanımıza ve yüce milletimizin varlığına göz dikenler, tarihin her döneminde kirli ve acımasız planlarının peşinde gitmekten hiç vazgeçmediler ve vazgeçmeyeceklerdir. Ancak biz de şunu çok iyi biliyoruz ki Çanakkale’de sadece bir destan yazılmamış, gelecekte Türk milletinin bağımsızlığına kastetmek isteyenlerin neyle karşılaşacaklarıyla ilgili dünyaya çok net bir mesaj da verilmiştir. Ülkemizin ve milletimizin birliğine gözlerini dikenlerin karşısında, Çanakkale’de göğsünü siper edenlerin torunları olarak sonsuza kadar duracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.



Konuşmasının ardından Vali Funda Kocabıyık, 2019 yılında Mardin ili Nusaybin ilçesinde mayın patlaması sonucu gazi olan Jandarma Uzman Çavuş Ekrem Kızılkaya’ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına “Devlet Övünç Madalyası” ile “Beratı”nı tevcih etti.

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