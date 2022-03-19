Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kaza yaptı

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar?

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde köpeğe çarpmamak için karşı şeride geçen araç, otomobille çarpıştı. Sürücünün araçtan savrulduğu kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.



Kaza, Sivaslı ilçesi Pınarbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; SivaslıÇivril Karayolu üzerinden Çivril istikametine giden ve köpeğe çarpmamak için karşı şeride geçen Fatih Z. idaresindeki otomobil, Filiz U. yönetimindeki 03 BN 307 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Fatih Z. yola savrularak ağır yaraladı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri yaralı Filiz U. ile yolcu konumundaki Birsen Ç. Ve Fatih Z.’yi hastaneye kaldırdı. Hurdaya dönen araçla yol kenarından alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.