Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil kaza yaptı

Uşak’ın Sivaslı ilçesinde köpeğe çarpmamak için karşı şeride geçen araç, otomobille çarpıştı. Sürücünün araçtan savrulduğu kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Sivaslı ilçesi Pınarbaşı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; SivaslıÇivril Karayolu üzerinden Çivril istikametine giden ve köpeğe çarpmamak için karşı şeride geçen Fatih Z. idaresindeki otomobil, Filiz U. yönetimindeki 03 BN 307 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Fatih Z. yola savrularak ağır yaraladı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri yaralı Filiz U. ile yolcu konumundaki Birsen Ç. Ve Fatih Z.’yi hastaneye kaldırdı. Hurdaya dönen araçla yol kenarından alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.