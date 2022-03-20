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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Kadın Futbol Takımı ilk maçından galibiyetle ayrıldı

İHA

Uşak Kadın Futbol Takımı ilk maçından galibiyetle ayrıldı

TFF Kadınlar 3. Lig F grubunda Uşak Belediyespor Kadın Futbol Takımı ilk maçta kendi sahasında Söke Latmos Sayrakçı Gençlik ve Spor Takımını ağırladı. Uşak’lı genç kadınlar sahadan 80 galibiyetle ayrıldı.

TFF Kadınlar 3. Lig F grubunda bir türlü istenilen sonuçları alamayan Uşakspor erkek takımının aksine, Uşak Belediyespor Kadın Futbol Takımı ilk maçta kendi sahasında Söke Latmos Sayrakçı Gençlik ve Spor Takımını 80 farkla bir sonuç alarak taraftarların yüzünü güldürdü. Uşak Bir Eylül Stadında alınan bu galibiyet sonrası Uşakspor Kulübü tarafından yayınlanan kutlama mesajında, “80 gibi net bir skorla mağlup eden Uşak Belediyespor Kadın Futbol Takımımızı tebrik ediyoruz” denildi.

TFF Kadınlar 3. Lig F Grubunda, Uşak 64 Belediye Gençlikspor dışında Denizli Kaplanspor, Bodrumspor, A.Ş. Muğla Atlatikspor, Söke Latmos Sayrakçı Gençlik ve Spor ve Nazilli Belediyespor yer alıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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