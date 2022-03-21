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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan zehirlendi

İHA

2 katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan zehirlendi

Uşak’ta iki katlı binada çıkan yangında korku dolu anlar yaşadı. Yangın anında evde bulunan 2 kişi son anda kurtarılırken, komşusuna yardıma gelen 1 kişi daha dumandan etkilendi.

Olay, saat 23:30 sıralarında Uşak merkez Karaağaç Mahallesi 4. Keklik Sokak’ta iki katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 2 kişilik bir ailenin yaşadığı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Evin içinde dumandan etkilen F.D. ve Ş.D., itfaiye ekiplerince dışarı çıkarılarak hastaneye sevk edildi Ayrıca komşusunun evinde çıkan yangına müdahale ederken dumandan etkilenen D.S. ise 112 ekiplerince ambulansta ayakta tedavi edildi.
Binanın çatı katına da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Binada ağır hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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