Uşaklı iş adamı kendini yetiştiren okulu unutmadı

Uşaklı iş adamı Abdullah Karahan Darende, “Geri Dönüşümün Bir Parçası Ol” proje yarışmasında kazandığı birincilik ödülünü, kendini yetiştiren okula bağışladı.

Kazandığı para ödülünü, 1999 yılında mezun olduğu Uşak TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine bağışlayan Abdullah Karahan Darende'ye, yaptığı anlamlı bağıştan dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin tarafından plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi.

O dönemdeki adı ile Uşak Endüstri ve Teknik Lisesi, Torna Tesviye bölümünden mezun olduktan sonra, sanayide kendi işini kuran ve başarılı olan Uşaklı iş insanı Abdullah Karahan Darendeli, “Tetrapak Kompozit Ambalajdaki Polietilen ve Alüminyumun fiziksel ve kimyasal yöntemler kullanılarak Birbirinden Ayrılması” konulu çalışması ile TALSAD tarafından düzenlenen yarışmada birinci oldu.

Buradan kazandığı 27 bin TL para ödülünü, şimdiki adı Uşak TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olan mezun olduğu okula bağışladı.

Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü, Darendeli için bir plaket ve teşekkür belgesi töreni düzenledi. Törene de okul yıllarında atölye çalışmalarında giydiği ve üzerinde “Meslek liseliyim, gururluyum” yazan bir iş önlüğü ile çıktı.

Darendeli, okul önlüğü ile törene gelmesinin nedenini; “Buraya geldiğimde beni yetiştiren okulum aklıma geldi. Zaten hiç unutmamıştım” şeklinde açıkladı.

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