Uşak Belediyesi, Ramazan kolisi yardımlarına başlıyor

Uşak Belediyesi, Ramazan ayında dağıtacağı gıda kolileri için başvuruların başladığını duyurdu.

Uşak Belediye Başkanlığı, sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği kapsamında Ramazan ayı nedeni ile gıda kolisi dağıtımında bulunacak.

Bu koliler, Uşak’ta yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan ailelere ve kişilere ulaştırılacak. Gıda kolisi ile ilgili detayları açıklayan Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; “Değerli vatandaşlarımız "Ramazan gıda kolisi" başvurularımız başlamıştır. İhtiyaç sahibi hemşerilerimiz "Uşak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze" gelerek başvurularını gerçekleştirebilir” duyurusunda bulundu.



bu yardımdan faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların, Alo 153 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne telefonla başvurabilecekleri de belirtildi. Ramazan Kolisi yardımından yaralanmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşların nüfus kayıt örneği, ikametgah ve SGK hizmet dökümü belgelerini başvuru sırasında sunmaları gerektiği ve her aileden bir kişinin başvurabileceği kaydedildi. Ramazan Kolisi hazırlayan kurum ve kişilerin bütçesine göre değişse de içerisinde genelde 4 kişilik bir ailenin Ramazan ayında gıda ihtiyacını karşılayabileceği bildirildi.

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