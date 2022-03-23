Anne-Baba Üniversitesi eğitimlerine başlıyor

Uşak Üniversitesi tarafından Uşak Valiliği iş birliğiyle annebabalara yönelik aile hayatına ilişkin eğitim almalarını sağlamak amacıyla "Anne Baba Üniversitesi" açıldı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş tarafından açılan “AnneBaba Üniversitesine” annebabalar yoğun ilgi gösterdi.



"Anne Baba Üniversitesi" kapsamında 23 Mart tarihinde başlayacak ilk grup eğitimlerinde eğitmen olarak; Uşak Üniversitesinden 10 akademisyen, Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden bir avukat ve İl Sağlık Müdürlüğünden bir doktor ve ayrıca iki hemşire yer alıyor. Ailelere, haftada 1 gün 3 saat ve toplam 30 saat uygulanacak eğitimlerde; “Çocuk Gelişimi ve Eğitimi”, “Evlilik ve Aile Hayatı”, “Aile Yaşam Becerileri”, “Okul ve Aile”, “Değerlerin Edinilmesinde Ailenin Rolü”, “Hukuk ve Sağlık Okuryazarlığı”, “Ailede Bilinçli Medya Kullanımı”, “Aile Bütçesi ve Kaynak Yönetimi” ve “Ailede Din ve Ahlak Eğitimi” konuları yer alıyor. 2022 Uşak Aile Yılı kapsamında Köme Mahallesinde açılan Aile Danışma Merkezinde gerçekleşecek olan eğitimler, Uşak ilinde yaşayan tüm annebabalara ücretsiz sunulurken, eğitim sonunda annebabalara sertifika veriliyor.



Slogan; Bilinçli Aile Bilinçli Toplum

Uşak Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi çatısında açılan “AnneBaba Üniversitesinin temel amacının Uşak ilinde bilinçli aile bilinçli toplum oluşmasına katkı sağlamak olduğunu aktaran Prof. Dr. Savaş, “Amacımız, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın eğitiminde, ailelerin kapasitesini arttırmak, bireylere aile kurumuna dair kavramlarda alanında uzman kişilerden bilgi almalarını sağlamak, annebabalık duygu, tavır ve davranışlarında olumlu dönüşümlere alan açmaktır. Ayrıca şunu belirtmeliyim ki, AnneBaba Üniversitesi başvuruları online olarak alınırken duyuruya çıktığımız ilk saatte 198 başvuru ile bizleri mutlu eden tüm Uşaklı annebabalara, Uşak Valiliğine ve eğitimler verecek değerli uzmanlarımıza teşekkür eder ilimize hayırlı olmasını dilerim.” şeklinde konuştu.

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