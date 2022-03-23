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Başkan Çakın, Türk heyeti adına Avrupa Konseyinde Ukrayna savaşını anlattı Başkan Çakın; “Türkiye olarak kapımız savaş mağdurlarına açıktır”

İHA

Başkan Çakın, Türk heyeti adına Avrupa Konseyinde Ukrayna savaşını anlattı Başkan Çakın; “Türkiye olarak kapımız savaş mağdurlarına açıktır”

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi 42’inci Genel Kurulu için Fransa’nın Strasbourg kentinde bulunan Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Türk heyeti adına burada yaptığı konuşmada, savaş mağdurlarına dünyada en çok yardım eden ülkenin Türkiye’nin olduğu belirtti.

Başkan Çakın, sosyal medya sayfasından paylaştığı genel kurul konuşmasında; Türkiye’nin din, dil ve ırk ayırımı yapmadan 5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yaptığını, Ukraynalı vatandaşlara da kapıların sonuna kadar açık olduğunu da kaydetti.

Rusya’nın bu savaşa acilen son vermesi gerektiğini vurgulayan Başkan Çakın, şöyle konuştu: “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı yürütmekte olduğu bu anlamsız savaşı Türkiye olarak şiddetle kınadığımızı huzurlarınızda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Rusya bu savaşı acile durdurmalıdır. Cumhurbaşkanımızın şu anda Hollanda Cumhurbaşkanı ile sürdürmekte olduğu yoğun diplomatik çabalara olumlu cevap vermesini beklemekteyiz.
Öncelikle savaşın durdurulması gerektiğine ve bu süreçte insani yardımların da kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi gerektiğine inanıyorum. Türk Kızılay’ı 24 Şubat’tan itibaren Ukrayna’da çalışmalara başlamış, her türlü gıda, tıbbi malzeme ve ihtiyaç duyulan tüm malzemeleri 27 tırla bölgeye ulaştırmıştır. Halen insani yardım uzmanları ve mobil araçlarla gıda ve çeşitli yardımları bölgeye ulaştırmaya devam etmektedir. Türkiye, milli gelirine göre dünyada en fazla yardım yapan ülkedir. Din, dil ve ırk ayırımı yapmadan savaştan kaçan 5 milyon Suriyeliye ev sahipliği yapmıştır.

Bugün de Ukrayna ve Ukraynalı vatandaşlara da kapımızın sonuna kadar açık olduğunu ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda Türkiye’nin bu deneyimlerinden yararlanmak isteyen komşu ülkelerin de Türkiye ile diyaloga geçebileceğini de ifade etmek istiyorum.
Tabi bizlerde yerel yönetimler olarak Ukrayna’ya yardım için var gücümüzle hükümetlerimizi ve halkımızı teşvik edeceğiz. Acılarınızı paylaştığımızı belirtir, bu gayretli çalışmanızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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