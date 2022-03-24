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Uşak’ta 5.8 şiddetinde depreme hazırlık tatbikatı yapıldı

İHA

Uşak’ta 5.8 şiddetinde depreme hazırlık tatbikatı yapıldı

– Uşak merkeze bağlı Ciğerdede köyünde gerçekleştirilen 5.8 şiddetindeki depreme hazırlık tatbikatında ortaya çıkan manzaralar gerçeğini aratmadı.

Vali Funda Kocabıyık, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca “2022 Yılı Tatbikat Yılı” ilan edilmesinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında düzenlenen TAMP 2022 Yılı Saha Uzantılı Masa Başı Tatbikatına katıldı. Özmerkez İl Genel Meclisi toplantı salonunda gerçekleştirilen tatbikata, Vali Funda Kocabıyık’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Hikmet Kahraman, Vali Yardımcıları Muammer Balcı, Eyüp Fırat, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum müdürleri yer aldı.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) gereğince İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce düzenlenen TAMP 2022 Yılı Saha Uzantılı Masa Başı Tatbikatı 23 Mart 2022 tarihinde saat 14.00’da merkez üstü Ciğerdede Köyü olan ve 5.8 büyüklüğünde gerçekleştiği varsayılan bir deprem afeti baz alınarak icra edildi.

“Amaç; acil müdahale sırasında gruplar arasında koordinasyonu sağlamak”
Tatbikatın, afet ve acil durumlara müdahale süreçlerini, etkin ve etkili müdahale için gerekli olan çalışma grup teşkilini, ekipman ve insan kaynakları kapasitesini görmek için düzenlendiğini belirten Vali Funda Kocabıyık, “Tatbikatın amacı, il afet müdahale planı içerisinde yer alan, 26 yerel düzey çalışma grubu planlarından sorumlu ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını, çalışma gruplarının diğer çalışma gruplarıyla olan ilişkilerini güçlendirmesini sağlamaktır” dedi.

2022 yılı yerel düzey masa başı ve sahada uzaktan erişim imkanları kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen tatbikat çalışma guruplarının senaryo gereği işlemleri tamamlamasının ardından sona erdi.
Türkiye Afet Müdahale Planı, yaşanabilecek her tür ve ölçekte, afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak, bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve gerçek kişileri kapsıyor. Türkiye Afet Müdahale Planı ile afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak çalışma grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukların tanımlanması; afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerinin belirlenmesi hedefleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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