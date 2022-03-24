Bakan Varank: Enflasyonda yurt dışı kaynaklı artışlar kısa sürede sona erecek



Ramazan ÇETİNFeyzi DAVULCU/ UŞAK, (DHA)SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Siz yeter ki bize ve ekonomi politikalarımıza güvenin. Göreceksiniz, enflasyondaki büyük oranda yurt dışı kaynaklı artışlar da kısa sürede sona erecek" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bir dizi açılış ve ziyaret için Uşak'a geldi. Bakan Varank, ilk olarak Deri Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Büyükbaş Deri İşleme Tesisi'nin açılış törenine katıldı. Törende Bakan Varank'a AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ile İsmail Güneş, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, firma yetkilileri ve diğer protokol üyeleri eşlik etti. Açılış öncesi konuşan Varank, küresel sistemde kartların yeniden karıldığını, zorlu ama bir o kadar da fırsatlar barındıran dönemlerden geçildiğini, çığır açıcı teknolojiler, pandemi, iklim değişikliği ve şimdi de savaş koşullarının global ekonomiyi yeniden dizayn ettiğini söyledi. Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak dönüşüm süreçlerini en iyi şekilde yönetmek, Türkiye'yi hak ettiği konuma taşımak için yoğun mesai harcadıklarını belirtti.

'BUGÜN KADAR 800 MİLYON EURO KAYNAK OLUŞTURDUK'

Uluslararası kaynakları etkin kullanmaya özen gösterdiklerini kaydeden Bakan Varank, "Bunun için planlı sanayi altyapılarından iş ve yatırım ortamına; Ar-Ge ve teknoloji ekosisteminden girişimciliğe kadar birçok alanda hayata geçirdiğimiz politikalar var. Ancak takdir edersiniz ki bu politikaların başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için güçlü finansman mekanizmaları lazım. Dolayısıyla biz de finansman araçlarımızı sürekli çeşitlendiriyor daha fazla KOBİ'nin, daha fazla girişimcinin bu desteklerden faydalanmasını sağlıyoruz. KOSGEB, TÜBİTAK ve kalkınma ajansları aracılığıyla sağladığımız destekler ya da bakanlığımızın diğer teşvikleri zaten hepinizin malumu. Ancak ulusal kaynaklarımızla birlikte uluslararası kaynakları da etkin şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA'nın önemli bileşenlerinden olan rekabetçi sektörler programı da bu kaynaklardan bir tanesi. Avrupa Birliği ile ortak finansman sağladığımız ve bakanlığımızın yürütücü olduğu bu programla bugüne kadar 800 milyon euroluk kaynak oluşturduk. Ar-Ge altyapılarından dijital dönüşüme, sürdürülebilir enerjiden yaratıcı endüstrilere, tarımdan girişimciliğe kadar farklı alanlardaki 88 projeye destek olduk. Bu projelerle KOBİ ve işletmelerimizin daha verimli, daha rekabetçi ve daha yeşil bir ekosistemin parçası olmalarını sağlıyoruz" diye konuştu.

'YENİ EKONOMİ MODELİMİZLE YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ'

Uşak'ın, Türkiye'nin küçükbaş derilerinin yüzde 65'inin işlendiği, dericilikte marka şehir olduğunu dile getiren Bakan Varank, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz Organize Sanayi Bölgesi'nde, deri sektöründe faaliyet gösteren 133 işletme bulunuyor. Bu işletmelerin bir kısmı doğrudan, bir kısmı da dolaylı olarak önemli bir ihracat performansı sergiliyor. Ancak küçükbaş hayvan derisinin ağırlıklı olarak giysi imalatında kullanılması ve bu giysilere olan talebin giderek azalması sektörü zamanla bir darboğaza doğru sürüklüyor. Biz de bu proje ile şehrimizin küçükbaş dericiliğindeki tecrübesini ekonomik değeri daha yüksek olan büyükbaş dericiliğine transfer ediyoruz. Kurduğumuz tesis ve sunduğumuz teknik destekler sayesinde buradaki işletmeler, herhangi bir yatırım yapmadan çok düşük maliyetlerle büyükbaş deri işleme olanağına sahip olacaklar. Şu anda yılda en fazla 8 ay çalışabilen deri sektörünün 12 ay boyunca sürekli üretim yapması sağlanacak. İşletmelerimiz zamanlarını çok daha verimli kullanıp, karlılıklarını artırabilecek. Böylece rekabet güçlerini artırıp, yurt içinde ve yurt dışında yeni pazarlara ulaşabilecekler. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üzerine kurguladığımız, yeni ekonomi modelimizle kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde uyguladığımız pro-aktif politikalar neticesinde ekonomik büyüme ve ihracatta ciddi bir ivme yakaladık ama daha da önemlisi, bu başarı performansını sanayi sektörümüzün öncülüğünde gerçekleştiriyoruz."

'KORKMADAN YAPTIRIMLARINIZA DEVAM EDİN'

Yeni dünya düzeninin sunduğu fırsatları doğru kullanarak potansiyeli daha da geliştirip, Türkiye'yi global üretim üssü haline getireceklerini belirten Varank, şöyle devam etti:

"Bu noktada, tüm illerimizin ülke ekonomisine azmi katkı sunması büyük önem arz ediyor. Bizler hükümet olarak, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her daim yanınızdayız. Oluşturduğumuz altyapılarla, sunduğumuz cazip teşviklerle, geliştirdiğimiz nitelikli insan kaynağıyla her imkanı sizlere sunuyoruz, sunmaya da devam edeceğiz. Buna paralel olarak sizlerden de korkmadan, çekinmeden yatırımlarımıza devam etmenizi bekliyoruz. Siz yeter ki bize ve ekonomi politikalarımıza güvenin. Göreceksiniz enflasyondaki büyük oranda yurt dışı kaynaklı artışlar da kısa sürede sona erecek, yapacağınız yatırımlar sayesinde yeni döneme çok daha hazırlıklı gireceksiniz. Hem sizler hem de ülkemiz kazanacak."

Bakan Varank, konuşmasının ardından kurdelesini keserek, açılışını gerçekleştirdiği tesis gezip, inceleme yaptı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Uşak Ramazan ÇETİN Feyzi DAVULCU

2022-03-24 13:47:55



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