Bakan Varank’tan Uşak Belediyesine övgü dolu sözler Şerafettin Sağıroğlu Eğitim ve Yaşam Merkezi, Bakan Varank tarafından hizmete açıldı Bakan Varank; “Halka ve kalbe değen belediyecilik bu demek”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Varank’tan Uşak Belediyesine övgü dolu sözler Şerafettin Sağıroğlu Eğitim ve Yaşam Merkezi, Bakan Varank tarafından hizmete açıldı Bakan Varank; “Halka ve kalbe değen belediyecilik bu demek”

İHA

Bakan Varank’tan Uşak Belediyesine övgü dolu sözler Şerafettin Sağıroğlu Eğitim ve Yaşam Merkezi, Bakan Varank tarafından hizmete açıldı Bakan Varank; “Halka ve kalbe değen belediyecilik bu demek”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uşak Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Şerafettin Sağıroğlu Eğitim ve Yaşam Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışta konuşan Varank, yeni merkezin bölge halkına ve tüm vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni etti.

Açılış törenine Bakan Varank’ın yanı sıra Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, AK Parti Uşak Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Mehmet Altay, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Halka ve kalbe değen belediyecilik bu demek”
Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Şerafettin Sağıroğlu Eğitim ve Yaşam Merkezi’nin Uşak’a katkısının büyük olacağının altını çizerek, “Buradan gençler yetişecek. Kadınlar, buranın vesilesi ile hayata daha iyi bir şekilde tutunacak. Böyle işlere vesile olan belediyemizin vizyonu, burada büyük önem taşıyor. İşte halka ve kalbe değen belediyecilik de bu demek. İnşallah bu tesis mahallemize ve Uşak’ımıza hayırlı uğurlu olur” dedi.

“Bir insanın şehrine hizmet edebilmesi, şehrine katkı sağlayabilmesi, herkese nasip olan bir şey değil” diyen Varank, “Vatandaşların faydalanabileceği, eğitim alabileceği bu güzel binayı belediye ile birlikte Uşak’ımıza hediye eden Serdar Sağıroğlu Beyefendiyi kutluyorum. Burada çeşitli yetenekler kazanacak bütün vatandaşlar, bu işin bahanesiyle Şerafettin Bey’e de dua edecekler. Allah kendisine rahmet eylesin. Merhumun ailesine de böyle güzel bir işe vesile oldukları için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Halkımıza hizmet için daima çalışacağız”
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise törende yaptığı konuşmada, açılışa katılan Bakan Varank’a teşekkürlerini sunarak; “Eğitim ve yaşam merkezimizi şehrimize kazandırmak için bizlere yardımcı olan Sağıroğlu Ailesine de teşekkür ediyorum. Aynı zamanda buraya ismini de verdiğimiz Şerafettin amcamız şehrimizin sanayisine büyük hizmetler etmiş, sevilen, sayılan bir büyüğümüzdü. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Başkan Çakın, Aybey Mahallesinde hizmete açılan bu merkezin Bakan Varank’ın elinden açılmasından büyük bir gurur duyduklarının altını çizerek, kentin her mahallesinde vatandaşlara hizmet etmek için bundan sonra da gayret göstereceklerini vurguladı.

“Memleketimiz için en iyisini yapmaya hazırız”
Eğitim ve yaşam merkezine adı verilen merhum İşadamı Şerafettin Sağıroğlu’nun Oğlu Serdar Sağıroğlu ise törende yaptığı konuşmada; Bakan Varank ve Başkan Çakın’a şükranlarını sunarak, “Böyle bir hayra katkı sağlamış olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. İlerleyen zamanlarda da bu memleketin bir ferdi olarak kentimiz için en iyisini yapmaya hazır olduğumu ifade etmek istiyorum” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek merkezin resmi açılışı gerçekleştirildi. Merkezin içinde yer alan sınıfları gezen Bakan Varank, yürütülen kurslarda eğitim gören kadınlarla sohbet etti.

Başkan Çakın’dan eğitim ve yaşam merkezinde üretilen ürünlerin Uşak Belediyesi tarafından kurulan Zümra Kadın El Emeği Pazarında satılarak ekonomiye kazandırılacağı bilgisini alan Varank, kadınlara yönelik hayata geçirdikleri önemli çalışmalardan dolayı Başkan Çakın’a teşekkür etti. Varank, Uşak Belediyesi’ni de ziyaret ederek belediye hizmetleri hakkında Başkan Çakın’dan bilgi aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Varank: Enflasyonda yurt dışı kaynaklı artışlar kısa sürede sona erecek
YEREL HABERLER Bakan Varank: Enflasyonda yurt dışı kaynaklı artışlar ...
Bakan Varank, Türkiye’nin en modern deri işleme tesisini hizmete açtı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: “Dericilik sektörünün lokomotif ili Uşak’a böyle vizyoner bir proje yakışırdı” “Şu anda yılda en fazla 8 ay çalışabilen deri sektörünün 12 ay boyunca sürekli üretim yapması sağlanacak. İşletmelerimiz zamanlarını çok daha verimli kullanıp, karlılıklarını artırabilecekler”
YEREL HABERLER Bakan Varank, Türkiye’nin en modern deri işleme ...
Uşak’ta 5.8 şiddetinde depreme hazırlık tatbikatı yapıldı
YEREL HABERLER Uşak’ta 5.8 şiddetinde depreme hazırlık tatbikatı ...
Uşak’ta çeşitli adreslere eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu Yüzlerce traktörün üretim tarihleri değiştirilerek satıldı
YEREL HABERLER Uşak’ta çeşitli adreslere eş zamanlı dolandırıcılık ...
Sokak tacirlerine eş zamanlı operasyon Uşak'ta nefes kesen uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Sokak tacirlerine eş zamanlı operasyon Uşak'ta nefes ...
Türkiye’nin en modern deri işleme tesisi Uşak’ta açılıyor
YEREL HABERLER Türkiye’nin en modern deri işleme tesisi Uşak’ta ...
Kur'an kursları yarına yardım kampanyası düzenledi Vali Kocabıyık 4-6 yaş Kur’an kursları yararına düzenlenen yardım kampanyasına katıldı
YEREL HABERLER Kur'an kursları yarına yardım kampanyası ...
Vali Kocabıyık; “Yaşlılarımızın huzurlu yaşamasını sağlamak hepimizin görevidir”
YEREL HABERLER Vali Kocabıyık; “Yaşlılarımızın huzurlu yaşamasını ...
Başkan Çakın, Türk heyeti adına Avrupa Konseyinde Ukrayna savaşını anlattı Başkan Çakın; “Türkiye olarak kapımız savaş mağdurlarına açıktır”
YEREL HABERLER Başkan Çakın, Türk heyeti adına Avrupa Konseyinde ...
Anne-Baba Üniversitesi eğitimlerine başlıyor
YEREL HABERLER Anne-Baba Üniversitesi eğitimlerine başlıyor
Vali Funda Kocabıyık, down sendromlu çocuklarla pasta kesti
YEREL HABERLER Vali Funda Kocabıyık, down sendromlu çocuklarla pasta ...
Uşak’ta cinayete karışan zanlı Aydın’da yakalandı
YEREL HABERLER Uşak’ta cinayete karışan zanlı Aydın’da yakalandı
Uşak’ta gebe veya damızlık hayvan kesimi yasaklandı
YEREL HABERLER Uşak’ta gebe veya damızlık hayvan kesimi yasaklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.