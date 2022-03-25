Uşakspor'un rakibi Kırşehir Belediyespor

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UŞAK, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçında Pendikspor'a 4-0 (D), Criptoswaps Zonguldakspor´a da 3-0 yenilerek üst sıralara tırmanamayan Uşakspor yarın evinde Kırşehir Belediyespor önünde çıkış arayacak. Uşak 1 Eylül Stadı'nda Demokrat Özgür Güneş'in yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Uşakspor´da sarı kart cezalısı orta saha oyuncusu Resul Türkkalesi mücadelede forma giyemeyecek. Ev sahibi ekip 33 puanla 13'üncü sırada, konuk takım 34 puanla 12'nci basamakta yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Uşak

2022-03-25 12:02:05



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