Bakan Varank’tan Dünya Şampiyonu Yüksel’e TEKNOFEST sözü

Sanayi ve Teknoloji Bakan’ı Mustafa Varank, robotik kodlama projesi ile dünya şampiyonu olan Yüksel Avcı’ya TEKNOFEST sözü verdi.

Açılış programları için Uşak’ta gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan’ı Mustafa Varank, Uluslararası Çocuk Kodlama Yarışması’nda dünya şampiyonu olan Yüksel Avcı ile Uşak Belediyesi’nde bir araya geldi. Gösterdiği büyük başarıdan dolayı 4. Sınıfa giden minik Yüksel’i tebrik ederek hediyesini veren Bakan Varank, genç ve yetenekli öğrencilerimizin ülkemizin en kıymetli değerleri olduğunu belirtti. “İlimize hoş geldiniz” diyerek kendisine çiçek takdim eden minik Yüksel’in başarıları hakkında öğretmeninden bilgi alan Varank; minik öğrenciyle gurur duyduğunu belirterek bu tür yarışmalarda başarı elde eden öğrencileri daima desteklediklerini ifade etti.Uşak Belediyesi Başkanı Mehmet Çakın da Uşak için büyük bir gurur kaynağı olan bu başarıyı takdir ettiklerini ifade etti.



Dünya şampiyonu Yüksel’e TEKNOFEST sözü

Dünya Şampiyonu Yüksel’in en büyük hayalinin TEKNOFEST’e gitmek olduğunu öğrenen Bakan Varank, başvuru süreci ile ilgili gerekli bilgileri aldıktan sonra Yüksel’i Samsun’da yapılacak olan programda ağırlamak için söz verdi.

Ayrıca Yüksel Avcı, Asociatia SasoryCode adlı kuruluş tarafından Şubat ayında düzenlenen yarışmada dünya şampiyonu olmuş; Scratch 3 programı kullanarak küresel ısınmaya çözüm bulan bir tema ile araba yarışı tasarlamıştı. 47 ülkeden 864 öğrencinin katıldığı bir platformda başarı gösteren Avcı; daha önce Hupcup 2021 Scratch Turnuvasında Türkiye 4.sü ve Scratch Cup 2022 Türkiye Şampiyonu olmuştu.

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