Havuzda boğulan Uşaklı Kardelen'in ailesine 508 bin TL tazminat

İzmir'de 9 yıl önce ailesiyle birlikte eğlenmeye gittiği havuzda boğularak ölen Uşaklı Kardelen Yavaş için bilirkişi, aileye 508 bin TL ‘destekten yoksun kalma tazminatı’ ödenmesi gerektiğine karar verdi.



16 Ağustos 2013'de İzmir'in Balçova ilçesinde meydana gelen olayda Hüseyin F. ve eşi Ebru F., üvey kızları Kardelen Yavaş (7) ve 6 aylık kardeşini eğlendirmek için havuza götürdü. Babasıyla annesi şezlongda otururken, küçük Kardelen ise bir müddet sonra havuzda ortadan kayboldu. Yüzme bilmediği öğrenilen Kardelen’i babası Hüseyin F. ve güvenlik görevlileri aramaya başladı. Baba ve havuz görevlilerin aramaları sonuçsuz kaldı. Bir süre sonra talihsiz kızın cansız bedenini havuzun köşesinde gören temizlik görevlisi, işletme yetkililerine ve aileye durumu haber verdi. Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kardelen, yaşamını yitirdi.

Yavaş’ın cenazesi Uşak’ta toprağa verilirken, işletme müdürü Mesut D. hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan dava açıldı. 5 Kasım 2015 tarihinde hakim, Mesut D.'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Yargıtay verilen cezayı onarken, küçük Kardelen'in ailesinin avukatları 2016 yılında maddi ve manevi tazminat davası açtı.



İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen davada hakim, ‘destekten yoksun kalma tazminatının’ hesaplanması için bilirkişi raporu alınmasına kanaat getirirken, rapor hazırlandı. Bilirkişi, Kardelen’in hayatını kaybettiğinde 7 yaşında olduğunu, yaşı itibariyle ileride göreceği eğitimin ve elde edebileceği kazancın bilinebilmesinin mümkün olmadığını, bu nedenle de genel kurala uygun olarak 18 yaşını tamamlayacağı tarihten itibaren anne ve babasına destek olacağı kabul edilerek kamu düzenine ilişkin olduğundan hesaplamalarda net asgari ücret esas alındığını belirtti. Yapılan hesaplamaların ardından bilirkişi, anne Ebru F. için 346 bin TL, baba Hüseyin F. için ise 161 bin TL olmak üzere toplamda 508 bin TL ‘destekten yoksun kalma tazminatı’ tazminat ödenmesi gerektiğini belirtti ve dosyayı mahkemeye iletti.



Maddi tazminatın yanı sıra aile avukatları, aile bireyleri için ayrı ayrı toplamda 400 bin TL manevi tazminat da talep ederken, son kararı mahkeme verecek.

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