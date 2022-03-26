Uşakspor - Kırşehir Belediyespor: 0-0

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UŞAK, (DHA)STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş (xx), Harun Terin (xx), Salih Burak Demirel (xx)

UŞAKSPOR: Umut (xx) Muhammed Fatih (xx), Emre Can (x) (Dk. 46 Sertan x), Mete (xx), İbrahim (xx), Berkay (x) (Dk. 46 Alperen Kahraman x) (Dk. 90 Cengiz), Şamil (xx), Enes Olgun (x) (Dk. 52 Alperen Soysal x), Noyan (x) (Dk. 66 Murad Han x), Mehmet (xx), Yasin (xx)

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Bekir (xx) - Oğuz (xx), Nuh (xx), Fatih (xx), Sırat (xx), Zihni (xx), Hakan (xx), Savaş (xx), Ozan (x) (Dk. 90 Mehmet Halil), Tuğay (x) (Dk. 74 Mert x), Oktay (x) (Dk. 90 Hasan)

SARI KART: Enes Olgun (Uşakspor)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçında Pendikspor'a 4-0, Zonguldak Kömürspor'a 3-0 mağlup olan Uşakspor, 31'inci haftada konuk ettiği Kırşehir Belediyespor'la 0-0 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte teknik direktör Ümit Karan takımın başındaki ilk maçına çıktı. Bu sonuçla Uşakspor puanını 34'e, Kırşehir Belediyespor ise 35'e çıkardı.DHA-Spor Türkiye-Uşak

2022-03-26 16:04:32



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