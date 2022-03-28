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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atlar çarpışında ciritçi genç ağır yaralandı

İHA

Atlar çarpışında ciritçi genç ağır yaralandı

Uşak merkeze bağlı Mende köyünde cirit antrenmanı sırasında 2 atlının çarpışması sonucu, 19 yaşındaki genç sporcu ağır yaralandı.
Uşak merkeze 7 kilometre uzaklıkta bulunan Mende köyünde, Ciğerde köyünden gelen atlılarla yapılan cirit antrenmanı esnasında 2 atlı çarpıştı. Komşu Ciğerdede köyünden geldiği belirtilen H.S. adlı genç, çarpışmanın etkisi ile attan düştü ve kanaması oluştu. Talihsiz genç çağrılan ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahaleden sonra yoğun bakımda tedavi altına alındı. H.S. nin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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