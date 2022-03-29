Uşaklı minikler geleceğe nefes oldu

Uşak Gazi Mustafa Kemal İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, Gazi Ormanı’na giderek çam fidesi dikti.

Hacıkadem Mahallesinde bulunan Gazi Ormanı’na öğretmenleri nezaretinde giden tüm 3. Sınıf öğrencileri, 150 adet çam fidesini toprakla buluşturdu. Öğrenciler daha sonra orman ve ağaçla ilgili şarkılara söyleyerek okullarına döndü.



Etkinliğe katılan TEMA Uşak İl Sorumlusu Prof. Dr. Barış Metin’in de katıldığı etkinlikte öğrencilerin 150 çam fidesi diktiği açıklandı. Metin, “Geleceğe nefes olmak adına, minik öğrencilerimize doğa ve ağaç sevgisi aşılamak için düzenlenen ağaç dikme etkinliğine davetli olarak katıldık. Çok sevindim. Yurdumuzun ve güzel Uşak’ımızın her tarafının yeşil olması için TEMA ve diğer paydaşlarımızla hiç durmaksızın çalışacağız” dedi.

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