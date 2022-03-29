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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak polisinden kumar ve kaçak tütün baskını

İHA

– Uşak'ta polis ekipleri kumar oynanan bir kahvehaneye ve kaçak tütün satan bir tütüncüye baskın yaptı.

Uşak polisinden kumar ve kaçak tütün baskını

– Uşak’ta polis ekipleri kumar oynanan bir kahvehaneye ve kaçak tütün satan bir tütüncüye baskın yaptı.
Edinilen bilgiye göre; şehir merkezinde bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisini alan polis ekipleri, buraya yaptıkları baskında; kumar oynayanları suçüstü yakaladı. İş yeri sahibine kumar oynamak için yer ve imkân sağlama suçundan adli işlem yapıldığı, kumar oynayan 3 şahsa da idari para cezası uygulandığı açıklandı. Kaçak tütün satıldığı istihbaratı alan Uşak polisi, bir tütüncü dükkanında yaptığı aramada; 5.980 adet kaçak tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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