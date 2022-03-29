Uşak polisinden kumar ve kaçak tütün baskını

– Uşak’ta polis ekipleri kumar oynanan bir kahvehaneye ve kaçak tütün satan bir tütüncüye baskın yaptı.
Edinilen bilgiye göre; şehir merkezinde bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisini alan polis ekipleri, buraya yaptıkları baskında; kumar oynayanları suçüstü yakaladı. İş yeri sahibine kumar oynamak için yer ve imkân sağlama suçundan adli işlem yapıldığı, kumar oynayan 3 şahsa da idari para cezası uygulandığı açıklandı. Kaçak tütün satıldığı istihbaratı alan Uşak polisi, bir tütüncü dükkanında yaptığı aramada; 5.980 adet kaçak tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli yakalandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.