Uşak’ta Ramazan’ın ruhu doyasıya yaşanacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’ta Ramazan’ın ruhu doyasıya yaşanacak

İHA

Uşak’ta Ramazan’ın ruhu doyasıya yaşanacak

Düzenlediği her etkinlikle Uşaklıların büyük beğenisini toplayan Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 1 Nisan gecesi itibariyle idrak edeceğimiz Ramazan Ayı’nda da etkinliklerini sürdürecek. Manevi iklime uygun olarak planlanan Nisan takviminde yer alan etkinlikler, 7’den 70’e herkese hitap edecek.

Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ramazan ayında da etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor. Birbirinden değerli konukların, birbirinden önemli konularla sahne alacağı ve Uşaklılarla buluşacağı etkinliklerde, geleneksel sanatlar başta olmak üzere; çocuk tiyatroları ve Kur’anı Kerim tilavetleri de yer alacak. Etkinliklerin bir kısmı Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM), bir kısmı ise Ramazan etkinlikleri için hazırlanan AKM karşısı SSK Pazar Yeri’nde gerçekleştirilecek.

Etkinlikler sanatın her demine temas edecek
9 Nisan günü saat 17.00’de AKM’de açılışı gerçekleşecek olan İslam Sanatları Sergisi ile başlayacak olan Nisan ayı etkinlikleri; aynı gün SSK pazar yerinde, saat 21.00’de Tarkan Köylü’nün gerçekleştireceği Kum Sanatı Gösterisi ile devam edecek. Gösterinin ardından 21.30’da, ses ve tiyatro sanatçısı Ahmet Özhan, Ramazan Konserleri ile sahne alacak. Sanatın her demine dokunacak olan bu gösterilerin tamamı ücretsiz olarak sahnelenecek.

Çocuklar Unutulmadı
10 Nisan Pazar günü ise AKM’de, çocuklara yönelik bir tiyatro şöleni gerçekleştirilecek. Uşak Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenecek olan Çikolata Dükkanı adlı oyun, saat 14.00 ve 15.30’da iki seans halinde izleyiciyle buluşacak. Gösteriye ait biletler, AKM gişelerinden alınabilecek. Ramazan ayı boyunca bu tür etkinlikler düzenleyecek olan Uşak Belediyesi, neredeyse her günün dolu dolu geçirecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atların çarpışması sonucu ağır yaralanan genç ciritçi yaşam mücadelesi veriyor
YEREL HABERLER Atların çarpışması sonucu ağır yaralanan genç ciritçi ...
Uşak’ta yüzlerce öğrenci 3 bin 250 sedir fidanını toprakla buluştu Yüzlerce öğrenci 3 bin 250 sedir fidanı ile geleceğe nefes oldu
YEREL HABERLER Uşak’ta yüzlerce öğrenci 3 bin 250 sedir fidanını ...
Tekstil fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Tekstil fabrikasında yangın
Uşak polisinden kumar ve kaçak tütün baskını
YEREL HABERLER Uşak polisinden kumar ve kaçak tütün baskını
Ümit Karan geleceğin Uşakspor’unu oluşturmaya başladı
YEREL HABERLER Ümit Karan geleceğin Uşakspor’unu oluşturmaya başladı
Uşaklı minikler geleceğe nefes oldu
YEREL HABERLER Uşaklı minikler geleceğe nefes oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.