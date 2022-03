Uşak’ta Ramazan’ın ruhu doyasıya yaşanacak

Düzenlediği her etkinlikle Uşaklıların büyük beğenisini toplayan Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 1 Nisan gecesi itibariyle idrak edeceğimiz Ramazan Ayı’nda da etkinliklerini sürdürecek. Manevi iklime uygun olarak planlanan Nisan takviminde yer alan etkinlikler, 7’den 70’e herkese hitap edecek.



Uşak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Ramazan ayında da etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor. Birbirinden değerli konukların, birbirinden önemli konularla sahne alacağı ve Uşaklılarla buluşacağı etkinliklerde, geleneksel sanatlar başta olmak üzere; çocuk tiyatroları ve Kur’anı Kerim tilavetleri de yer alacak. Etkinliklerin bir kısmı Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM), bir kısmı ise Ramazan etkinlikleri için hazırlanan AKM karşısı SSK Pazar Yeri’nde gerçekleştirilecek.



Etkinlikler sanatın her demine temas edecek

9 Nisan günü saat 17.00’de AKM’de açılışı gerçekleşecek olan İslam Sanatları Sergisi ile başlayacak olan Nisan ayı etkinlikleri; aynı gün SSK pazar yerinde, saat 21.00’de Tarkan Köylü’nün gerçekleştireceği Kum Sanatı Gösterisi ile devam edecek. Gösterinin ardından 21.30’da, ses ve tiyatro sanatçısı Ahmet Özhan, Ramazan Konserleri ile sahne alacak. Sanatın her demine dokunacak olan bu gösterilerin tamamı ücretsiz olarak sahnelenecek.



Çocuklar Unutulmadı

10 Nisan Pazar günü ise AKM’de, çocuklara yönelik bir tiyatro şöleni gerçekleştirilecek. Uşak Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenecek olan Çikolata Dükkanı adlı oyun, saat 14.00 ve 15.30’da iki seans halinde izleyiciyle buluşacak. Gösteriye ait biletler, AKM gişelerinden alınabilecek. Ramazan ayı boyunca bu tür etkinlikler düzenleyecek olan Uşak Belediyesi, neredeyse her günün dolu dolu geçirecek.

