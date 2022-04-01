Başkan Ağaoğlu güven tazeledi

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Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, tek aday olarak girdiği yönetim kurulu başkanlığı seçimini kazanarak yeniden güven tazeledi.

Uşak Organize Sanayi Bölgesi’nde (UOSB) düzenlenen 21.Olağan Genel Kurula Vali Funda Kocabıyık, Belediye Başkanı Mehmet Çakın, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer katıldı. Seçim öncesinde açıklamalarda bulunan UOSB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, görev süresi boyunca yaptıkları çalışmaları anlatırken UOSB genişleme alanı ile ilgili de çalışmaların devam ettiğini belirtti. Konuşmaların ardından düzenlenen seçime tek aday olarak katılan Halil Ağaoğlu, yeninden UOSB Yönetim Kurulu Başkanı seçilerek güven tazeledi.

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