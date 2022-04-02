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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak’ta aranan 50 kişi yakalandı

İHA

Uşak’ta aranan 50 kişi yakalandı

– Uşak’ta polis ekiplerinin geçtiğimiz Mart ayı içerisinde yaptığı denetimlerde 20 bin 903 kişinin sorgulaması yapılırken, denetimlerde aranan 50 kişi yakalandı.
Uşak Emniyet Müdürlüğü, 25 Mart01 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalarla ilgili basın bülteni yayınladı. Bültende Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 20 bin 903 şahsın sorgulandığı, aranan 50 şahsın yakalandığı, 32 şahsında çıkarıldıkları adli makamlarca tutklanarak cezaevine konduğu bilgine yer verildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü meydana gelen 8 adet olaya müdahale ederken; 14 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yaptı. Bu müdahalelerde 23,9 gram metamfetamin, 15 adet sentetik ecza, 5 gram esrar, 1 gram bonzai, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4)adet tabanca fişeği ele geçirildiği açıklandı.
Ayrıca 1 Narkorehber seminerinde 70 üniversite öğrencisine, 12, En iyi Norkotik Polis Anne seminerinde ise 253 anneye bilgilendirme eğitimi verildiği belirtildi. KOM Şube Müdürlüğü 2 adet Kaçakçılık 1 adet mali olmak üzere 3 olayda 3 şüpheli hakkında adli işlem yaparken 12 bin 580 adet kaçak makaron ele geçirdi. TEM Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de belirtilen sürede; FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmalarında toplam 2 olayda 2 şüpheli şahsa adli işlem yaptı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 9 adet bilişim sistemlerini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, 7 adet nitelikli dolandırıcılık, 2 adet banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması olmak üzere meydana gelen toplam 18 olaya müdahale etti.
Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde 11 bin 717 araç kontrol ederken 52 aracı trafikten men etti. 1639 araç sürücüsüne de idari para cezası tatbik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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