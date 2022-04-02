Uşak Belediyesi 2021 yılında borcunu azalttı

Uşak Belediyesi 2020 yılında553 milyon 242 bin 104 TL olan borcunu, 2021 yılında 42 milyon 130 bin 923 TL azaltarak 511 milyon 111 bin 181 TL’ye düşürdüğü açıklandı. 2021 yılı bütçesinin 4 milyon TL fazlalık verdiği de belirtildi.



Uşak Belediyesi Nisan ayı olağan toplantısında Belediye Meclisi Denetim Kurulu tarafından hazırlanan rapor okundu. Raporda; 2020 yılında varlık durumunun genel toplamının da 796 milyon 254 bin 970 TL’ iken 2021 yılında 46 Milyon 214 bin 710 bin TL artarak 842 milyon 469 bin 680 TL’ye çıktığı kaydedildi..

Dentleme Kurulu Üyesi Regaip Emre Hazar tarafından okunan raporun sonuç bölümünde şu ifadelere yer verildi:

“Bu durum belediyemizin ödeme dengesini kurarak borçlarını planlı bir şekilde ödeme gayreti içerisinde olduğunun göstergesidir. 2021 yılında belediyemiz, kredi ve faiz olmak üzere toplam 68 milyon 530 bin 663 bin 28 TL banka kredi borcu, 31 milyon 183 bin 369 bin 63 TL temlik borcu, kurum ve kuruluşlara 75 milyon 473 bin 832 bin 34 TL doğrudan temin alımlarına 44 milyon 460 bin 935 bin 82 TL, müteahhitlere 46 milyon 712 bin 959 TL ödeme yapılmıştır. 2021 yılında 2019 ve 2020 yılında kurulan ödeme dengesi devam ettirilmiş piyasa ve kurumlara düzenli ve eşit şekilde bir ödeme yapıldığı görülmüştür. 4734 sayılı kanunun 22. Maddesine göre doğrudan temin alımlarında usul ve esaslara daha fazla dikkat edilmesi gerektiği, tüm alımların Destek Hizmetleri Müdürlüğü üzerinden yapılmasına devam edilmelidir. 2012 yılında 427 milyon 456 bin 345 bin 13 TL gider gerçekleşmiş, 432 milyon 445 bin 256 TL net bütçe geliri elde edilmiş, 2021 yılında 4 milyon 788 bin 911 TL fazla vermiştir”



Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, belediye borçlarının azalması ile ilgili olarak, “Belediye olarak 427 milyon TL gerçekleşen bir bütçe ile bir kenti yöneterek şehrimize hizmet ediyoruz. Denetleme raporunda; 2021 yılında belediyemizin borcunun 42 milyon 130 bin 923 TL azaltarak 511 milyon 111 bin 181 TL’ye düşürülmesi ve 2021 yılı bütçesinin 4 milyon TL fazlalık vermesi bu konudaki kabiliyetimizi gösteriyor. Bu konuyu kamuoyunun takdirine bırakıyorum” açıklamasını yaptı.

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