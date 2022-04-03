Uşak’ta TEM Şube, okullarda seminer verdi

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Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM Şube Müdürlüğü ekipleri, Uşak Merkez ve ilçe okullarında 3 bin öğrenciye seminer verdi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin yapmış olduğu propagandaları etkisiz hale getirmek amaçlı üniversitesi ve liselerde seminer verdi. Uşak Merkez ve ilçelerde bulunan okulları kapsayan seminerlere 3 binden fazla öğrenci katılırken seminer sonrasında öğrencilere defter, şapka, kalem gibi çeşitli hediyeler verildi.

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