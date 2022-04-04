Uşakspor devamını getiremedi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Ankara Demirspor'a 2-0 yenilen Uşakspor seri başlatamadı. Geçen hafta deplasmanda Nazilli Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek teknik direktör Ümit Karan yönetimindeki ikinci maçta ilk galibiyetini alan Uşakspor, bu mağlubiyetle alt sıralardan kurtulamadı. Teknik direktör Ümit Karan, iç sahada kaybedilen puanların çok üzücü olduğunu belirterek, "Seri yakalamayı çok istiyorduk. Son 5 maçımız kaldı. Bu karşılaşmaları en iyi şekilde geçip sezonu rahat bitirmek istiyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Uşak

2022-04-04 11:52:03



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.