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Atların çarpışması sonucu hayatını kaybeden genç ciritçi toprağa verildi

İHA

Atların çarpışması sonucu hayatını kaybeden genç ciritçi toprağa verildi

Uşak merkeze bağlı Mende köyünde yapılan cirit antrenmanı sırasında 2 atlının çarpışması sonucu ağır yaralanan 19 yaşındaki genç ciritçi, kaldırıldığı hastanede verdiği yaşam mücadelesini 7 gün sonra kaybetti. Köy mezarlığına defnedilmek üzere köy camisine getirilen gencin cena naaşının tabutuna sarılan yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.
Uşak Mende köyünde, 27 Mart Pazar günü yapılan cirit antrenmanı esnasında 2 atlı çarpıştı. Ciğerdede köyünden antrenmana katılan 19 yaşındaki Hasan Sarol, çarpışmanın etkisi ile attan düştü. Kanlar içinde yerde kalan genç ciritçi, ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk müdahale ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan Hasan Sarol, cihazlara bağlı olarak verdiği yaşamda kalma mücadelesini dün sabah saatlerinde kaybetti. Gencin cenazesi defnedilmek üzere Eskigüney köyüne getirildi.

Burada köy meydanında gencin annesi Sultan Sarol ve babası Süleyman Sarol tabuta sarılarak ağıtlar yaktı. Köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından genç ciritçi Eskigüney Köy Mezarlığına defnedildi. Cenazeye Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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