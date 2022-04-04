Antika Pazarı, Uşak’ta aşevi için kuruldu

Uşak’ta birbirinden eski tarihi ürünler, Uşşak Aşevi’ne katkı sağlamak amaçlı satıldı.

Uşak’ta, gelirleri Aşevi Projesi’ne destek amaçlı kullanılmak üzere, Uşak Belediyesi, Uşak Esnaf Odaları Birliği, Uşak Fotoğraf Sanatkarları Esnaf Odası ve Uşak Antika Severler Derneği ortaklığında Antika Pazar’ı kuruldu. Kurulan pazarda yüzlerce antika ürün sergilenip satışa sunuldu. Yıllar öncesinden kalma gaz lambaları, çeşitli bakraç ve kaplar, ayna çerçeveleri, tesbihler, şamdanlar, çeşitli müzik aletleri, fotoğraf makineleri, köstekli saatler, daktilolar, gramofonlar gibi ürünler hem tezgahlarda alıcısını bekledi hem de gün içerisinde düzenlenen çeşitli mezatlarda açık artırma ile satıldı.

Düzenlenen bir mezatı yakından takip eden Başkan Çakın, açık artırma usulü ile satılan nostaljik bir bastonun da sahibi oldu. Başkan Çakın, pazardaki esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Antikacılığı çocukluğundan beri yaptığını ifade eden Adnan Menderes Gün ise antika para ve pul satarak bu işe başladığını kaydederek, “Belediyemize teşekkür ediyoruz. Bize burada pazar yeri verdi. Burada malımız değerleniyor. Mezatlarda ve açık artırmalarda, tarihi ve güzel bir ortam oluyor aynı zamanda. Ben isterim ki bütün vatandaşlar, elinde bulunan antika ürünlerinin değerini öğrensin bu pazarlarda. Gelip sorsun bizlere. İnşallah bu pazar, Uşak için bir başlangıç olur” ifadelerini kullandı.

Antika Pazarı, akşam saatlerinde düzenlenen mezatın ardından sona erdi.

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