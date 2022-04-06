Uşak Emniyet Müdürlüğünden Uşakspor’a moral ziyareti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşak Emniyet Müdürlüğünden Uşakspor’a moral ziyareti

İHA

Uşak Emniyet Müdürlüğünden Uşakspor’a moral ziyareti

Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve beraberindeki Toplum Destekli Polis ekipleri, Uşakspor antrenmanına moral ziyaretinde bulunarak başarılar diledi. Ayrıca ekipler Teknik Direktör Ümit Karan’a çiçek hediye etti.
Uşak İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve beraberindeki Toplum Destekli Polis ekipleri, Uşakspor Tesisleri’ne giderek Başkan Hikmet Karaman ve Teknik Direktör Ümit Karan’ı ziyaret etti. Ziyarette Ümit Karan’a çiçek hediye edilirken, kulübe de ligdeki mücadelelerinde başarılar dilendi. Ziyaretin ardından Mesut Gezer ve ekipler de tesislerde gerçekleştirilen Eskişehirspor maçı antrenmanı takip etti. Ümit Karan kontrolündeki antrenman ısınma hareketleri ve düz koşuyla başlayan antrenman pas çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

“Eskişehir maçıyla seri yakalayıp kalan 5 maçı kazanmak istiyoruz”
Antrenman sonrasında açıklamalarda bulunan Uşakspor Teknik Direktörü Ümit Karan, iç sahada aldıkları Ankara Demirspor maçı mağlubiyetin herkesi çok üzdüğünü belirterek, Eskişehirspor maçıyla birlikte seri yakalayıp geri kalan 5 maçı da kazanarak ligi en iyi yerde bitirmek istediklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Haber alınamayan 73 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Haber alınamayan 73 yaşındaki adam evinde ölü bulundu
Uşak protokolü şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldi Vali Funda Kocabıyık; “Şehitler şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridirler”
YEREL HABERLER Uşak protokolü şehit aileleri ve gazilerle iftarda ...
Antika Pazarı, Uşak’ta aşevi için kuruldu
YEREL HABERLER Antika Pazarı, Uşak’ta aşevi için kuruldu
Atların çarpışması sonucu hayatını kaybeden genç ciritçi toprağa verildi
YEREL HABERLER Atların çarpışması sonucu hayatını kaybeden genç ...
Uşakspor devamını getiremedi
YEREL HABERLER Uşakspor devamını getiremedi
Evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.