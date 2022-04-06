Uşak’ta fırtına uyarısı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 5.Bölge Müdürlüğü, yaptığı yazılı açıklamada Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar da yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 5.Bölge Müdürlüğü, 7 Nisan Perşembe günü Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar’da güney ve güney batı yönlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirtti. Ayrıca fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, toz savrulması gibi oluşabilecek olumsuzluklar durumunda da vatandaşlar uyarıldı.

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