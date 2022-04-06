Banaz'da çıkan orman yangınında 4 hektar alan zarar gördü

Uşak'ta Banaz ilçesine bağlı Düzlüce köyü yakınlarında çıkan orman yangınında 4 hektar alan kül oldu.

Edinilen bilgilere göre; Banaz ilçesine bağlı Düzlüce köyü yakınlarında bulunan bir ormanlık alanda bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. İhbarlar üzerine yangın yerine Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ve Banaz itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkili olduğu yangına 6 arazöz, 1 tanker, 1 iş makinesi ve Banaz itfaiyesinden çok sayıda ekiple müdahale edildi. Yangında 4 hektar alan kül olurken soğutma çalışmaları sabaha kadar devam edecek.

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