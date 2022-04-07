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Uşakspor’da Umut Kaya, süresiz kadro dışı bırakıldı

İHA

Uşakspor’da Umut Kaya, süresiz kadro dışı bırakıldı

FF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Uşakspor’da, kaleci Umut Kaya, süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.
Uşakspor resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada deneyimli kaleci Umut Kaya’nın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada “Futbolcumuz Umut Kaya, yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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