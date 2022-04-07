Uşakspor’da Umut Kaya, süresiz kadro dışı bırakıldı

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FF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Uşakspor’da, kaleci Umut Kaya, süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

Uşakspor resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada deneyimli kaleci Umut Kaya’nın süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada “Futbolcumuz Umut Kaya, yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda süresiz olarak kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

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