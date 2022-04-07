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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Savaş iftarda öğrencilerle buluştu

İHA

Rektör Savaş iftarda öğrencilerle buluştu

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ekrem Savaş, Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen düzenlenen iftar programında orucunu öğrencileriyle birlikte açtı.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, yardımcıları Prof. Dr. Murat Öntuğ ve Prof. Dr. Kenan Taş ile birlikte Öğrenci Yaşam Merkezi’nde yer alan yemekhaneye giderek incelemelerde bulundu. İftar saatine dek burada bulunan Rektör Savaş ve beraberindeki heyet, öğrencilerin masalarını gezerek iftar öncesinde öğrencilerle sohbet etti.

Öğrencilerle birlikte oluşan samimi ortamda iftarını açan Rektör Savaş, öğrencilerle birlikte yeniden buluşarak aynı masada oruç açmanın kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti. Sözlerini devam ettiren Rektör Savaş, “Ramazan ayı vesilesiyle şunları da iletmek istiyorum; kavuştuğumuz Ramazan ayının, tüm Dünya’da yaşanan olumsuzlukların, zulümlerin ve problemlerin çözüldüğü, açlığın, sefaletin ve yoksulluğun son bulduğu bir ay olmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyor, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını diliyorum. Ramazanı Şerifin milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenabı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.

Bu sene üniversiteye yemek hizmeti veren firmanın sözleşme süreci bitmeden ayrılma isteğiyle kendilerine ulaştığını ifade eden Rektör Savaş, yemek ücretlerinde değişikliklerin nedenlerini açıkladı. Rektör Savaş, “Bugün, hem öğrencilerimizle birlikte olmak hem de onların yemekhane ve üniversite ile ilgili düşüncelerini ve görüşlerini almak, taleplerini ve önerilerini dinlemek için bir araya geldim. Bu yıl yemek hizmetleri noktasında değişikliğe gitmek durumunda kaldık. Bir önceki dönemde yemek hizmeti veren firmamızın sözleşmesi bitmeden ayrılma isteği yönetimimize ulaştı. Bu nedenle Ocak ayında yeniden yemek ihalemizi gerçekleştirdik. Üniversitemizde günde iki öğün, dört çeşit verdiğimiz yemeğin maliyeti 18 TL ve bunun 12 TL’sini Rektörlük olarak biz karşılıyoruz. İhale sonucunda öğrencilerimizin bir öğünde dört çeşit yemek için ödedikleri yemek ücreti ise 6 TL oldu. Ödeme gücüne sahip olmayan öğrencilerimize, yetim, öksüz ve özel gereksinimli öğrencilerimize, milli sporcularımıza, şehit ve gazi yakını olan öğrencilerimize Üniversite olarak yemek bursu sağlıyoruz. Bir Eylül Yerleşkemizde yaklaşık 7 bin öğrencimiz aynı anda yemek yiyebiliyor. Ayrıca şehir merkezimizdeki Diş Hekimliği Fakültemizde ve 5 ilçemizde bulunan meslek yüksekokullarımızda dâhil yaklaşık 29 bin öğrenciye yemek hizmeti veriyoruz” dedi.

“Öğrencilerimizin en iyi hizmeti almaları için çalışıyoruz.”
Geçtiğimiz aylarda ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikasını aldıklarını sözlerine ekleyen Rektör Savaş, “Yemekhanemizdeki her süreç, kalite standartları çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimizin en iyi hizmeti almaları için çalışıyoruz. Uşak Üniversitesi olarak öğrencilerimize en makul fiyata, sağlıklı, temiz ve en iyi yemek hizmetini sunduğumuzu söyleyebilirim. Öğrencilerimiz sohbetimizde, sunulan hizmetin kalitesinden de oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Biz öğrencilerimizle bir araya geldiğimiz etkinlikler yaparak onların sorun ve önerilerini dinliyoruz. Öğrenci topluluklarımız ve Öğrenci Konseyimiz de bize öğrencilerimizin isteklerini iletiyor. Ayrıca öğrencilerimizin benimle direkt irtibata geçebilmelerini sağlayan ‘Rektöre Yaz’ uygulamasını başlattık. İsteyen her öğrencimiz bizimle iletişime geçebilir. Yaptığımız çalışmaların her zaman daha iyisini yapmak istiyoruz. Elbette eksikliklerimiz olacaktır. Bunu da doğru ve etkili iletişimle, anlayışla gidereceğiz. Yemek saatlerinde yeni bir düzenlemeye gidiyoruz. İftar saatlerini göz önünde bulundurarak Ramazan Ayı boyunca akşam yemeği saatini 20.30'a kadar uzattık. Şimdiden Ramazan Ayının verdiği bereketin iftar sofralarınıza tat ve huzur getirmesi dileğiyle. Hayırlı Ramazanlar dilerim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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