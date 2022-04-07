Uşak'ta 8 milyon kaçak sigara ele geçirildi

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Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri satışa sunulmak üzere 8 milyondan fazla kaçak sigara ele geçirdi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Bilgiler doğrultusunda takip edilen kamyonet, uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada satışa hazır şekilde 8 milyon 320 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Araç sürücüsü ise ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından araç sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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