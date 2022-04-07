Çatıyı onarmaya çalışırken merdivenden düşerek ağır yaralandı

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Çatıyı onarmak için çatıya inen S.D., çatıdan indiği sırada merdivenden düşerek ağır yaralandı.

Uşak'ta merkeze bağlı Örencik Köyünde ikamet eden S.D., çatıyı onarmak için merdiven yardımıyla çatıya çıktı. Onarımdan sonra inmeye çalışan S.D., ayağı kaymasının sonucunda merdivenden aşağıya düştü. Düşme sonucunda ağır yaralanan S.D., Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

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