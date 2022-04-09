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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşakspor 3 puan peşinde

DHA

Uşakspor 3 puan peşinde


UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Ankara Demirspor'a 2-0 yenilerek alt sıralardan uzaklaşamayan Uşakspor, yarın deplasmanda küme düşmeye çok yaklaşan Eskişehirspor'un rakibi olacak. Eskişehir Yeni Stadı'nda Onur Bingöl'ün yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 15.00'te başlayacak. Maç ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Futbolcu olarak 2 yıl Süper Lig'de formasını giydiği kurtuluş umutlarını büyük oranda yitiren son sıradaki Eskişehirspor'un karşısına teknik adam olarak çıkacak Uşakspor Teknik Direktörü Ümit Karan, kazanıp alt sıralardan uzaklaşmaları gerektiğini söyledi. Uşakspor'un 37 puanı bulunurken, 21 puandaki Eskişehirspor galip gelemezse havlu atacak.  DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)
2022-04-09 12:08:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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