Uşakspor'da Ümit Karan eski takımını üzdü

'Gölümüz kurtulsun' diye demeç vermişti! Muhtar şoke etti!

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UŞAK, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Eskişehirspor'la 1-1 berabere kalan Uşakspor'da Teknik Direktör Ümit Karan, eski takımını küme düşürdü. Galatasaray ve A Milli Takım'da yıldızlaştığı profesyonel futbolculuk kariyerini 2009-2011 yılları arasında 2 sezon Süper Lig'de Eskişehirspor'da forma giyerek noktalayan Ümit Karan, aynı kulüpte kısa bir süre sportif direktörlük de yaptı.

Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Uşakspor, dün Eskişehir Yeni Stadyum'da oynanan maçtan beraberlikle ayrılıp puanını 38'e çıkartırken, 22 puanla son sırada kalan Eskişehirspor bitime 3 maç kala kurtuluş umutlarını yitirdi. Ümit Karan, eski takımının küme düştüğü maçta teknik direktör olarak rakip yedek kulübesinde yer aldı.DHA-Spor Türkiye-Uşak UŞAK, (DHA)

2022-04-11 12:04:38



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