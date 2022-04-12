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Arabuluculuk uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağlayacak Singapur Sözleşmesinin yürürlüğe girmesiyle uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözümünde en etkin yol arabuluculuk olacak

İHA

Arabuluculuk uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağlayacak Singapur Sözleşmesinin yürürlüğe girmesiyle uluslararası ticari uyuşmazlıkların çözümünde en etkin yol arabuluculuk olacak

Uşak Arabuluculuk Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Saruhan, Türkiye’nin de imza koyduğu Singapur Sözleşmesi ile ticari konulardaki uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde en etkin ve ekonomik yolun arabuluculuk olduğunu belirtti.

7 Ağustos 2019'da aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 55 ülke tarafından imzalanan Singapur Sözleşmesi'nin, arabuluculuk alanındaki gelişmelerde Türkiye'ye uluslararası bir boyut kazandırdığını belirten Özkan Saruhan; “Bu sözleşmenin 11 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girmesiyle, ticari uyuşmazlıkların hızlı, dostane ve ekonomik şekilde çözülmesine ve böylelikle uluslararası ticaretin gelişmesine olanak sağlayan, ticari uyuşmazlıklarda arabuluculuk çerçevesinde imzalanan sulh anlaşmalarının, taraf ülkelerde artık başkaca bir mahkeme veya hakem kararına gerek kalmaksızın icrası mümkün hale gelmiştir. Singapur Sözleşmesi, uluslararası ticarette yaşanan ticari uyuşmazlıkların, tarafsız ve bağımsız üçüncü kişi konumunda olan arabulucu yardımı ile çözülmesinden sonra taraf ülkelerde doğrudan icra edilebilmesini mümkün kılmaktadır. Singapur Sözleşmesi, Türkiye'yi iş dünyasında hukuki güvenilirliği güçlendirilmiş ve yabancı yatırımcılar için cazip bir ülke haline dönüşürken, yerli ticaret firmaları ve yatırımcıları da diğer taraf ülkelerde güvence altında ticaret ve yatırım yapmasına olanak sağlıyor” dedi.

“Aynen bir mahkeme kararı gibi icra edilebilir hale geliyor”
Arabuluculuk kurumunun uygulamaya geçtiği 2013 yılından bu yana yargının yükünü büyük oranda azalttığını belirten Saruhan, "Singapur Sözleşmesi en basit haliyle, bir Arabuluculuk Anlaşmasının Singapur Sözleşmesine tabi olan ülkelerde başkaca hiçbir Mahkeme yada hakem kararı aranmaksızın hüküm ifade etmesi. Singapur Sözleşmesi ile bir arabuluculuk anlaşması taraf ülkelerde aynen bir mahkeme kararı gibi icra edilebilir hale geliyor. Bu da arabuluculuk sayesinde ilgili ülkeye güvenilirliği artırıyor. Türkiye olarak bu Sözleşmenin tarafı olmakla, Türkiye’de ticaret ve yatırım yapacak yabancı veya uluslararası şirketler ile yatırımcıya ‘İstersen tahkim ve mahkeme yöntemleri dışında arabuluculuk yöntemi de var, uyuşmazlığını arabuluculuk yöntemiyle de çözebilirsin ve diğer yöntemlere göre hem zaman hem de parasal açıdan daha ekonomik bir yöntem ve gizlilik unsuru sebebiyle ticari sırlarınıza ve ilişkilerinize de zarar vermez’ diyoruz. Aynı durum Türk yatırımcı ve iş adamlarının diğer taraf ülkelerdeki durumu açısından da geçerli. Onlar da aynı şekilde ticari uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin Arabuluculuk Anlaşmalarının gereği taraf ülkelerdeki yabancı firmalarca uygulanmazsa mahkemeyle, tahkimle uğraşmaksızın, Arabuluculuk Anlaşma Belgesini o ülkede bir mahkeme ilamı gibi yasal işleme koyabilme olanağına kavuşmuş oluyorlar. Dünya’da Singapur Sözleşmesini yürürlüğe koyan ülkeler arasında Türkiye’nin ticaret hacminin çoğunluğunu oluşturan Rusya, ABD, Çin, Katar, Suudi Arabistan, Singapur ve özel durumu olan İran’ da var. Özellikle bu ülkelerle karşılıklı ticari ilişkisi bulunan Türk firmaları açısından Singapur Sözleşmesi yabancı firmaların kendi firmalarına olan güveni artırmada ve Türk şirketleri açısından da taraf ülkelerdeki firmalara güven duyma açısından olumlu etki sağlayacaktır” diye konuştu.

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