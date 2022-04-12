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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uyuşturucu tacirleri çok sayıda hapla yakalandı

İHA

Uyuşturucu tacirleri çok sayıda hapla yakalandı

Uşak’ın Eşme ilçesinde iki ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 2 kişiden çok sayıda uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi.
Uşak Eşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki ayrı adreste uyuşturucu madde bulundurulduğu ihbarını alarak harekete geçti. Eş zamanlı düzenlenen operasyon sonucunda 2 şüpheli ekipler tarafından yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 98 adet uyuşturucu nitelikli hap ve 1 adet uyuşturucu kullanma düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında “Kullanmak için Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak” suçundan yasal işlem yapıldığı açıklandı.

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