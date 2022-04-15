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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uşakspor’dan devrim niteliğinde karar

İHA

Uşakspor’dan devrim niteliğinde karar

Uşakspor Teknik Direktörü Ümit Karan, yönetim kurulu ile birlikte aldıkları karar doğrultusunda ligde geri kalan 4 müsabakada, çoğunluğu alt yapıdan oluşacak gençlerin olduğu kadro ile sahaya çıkacaklarını açıkladı.

Uşakspor’un resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda yazılı açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ümit Karan, Uşakspor’un bundan sonra lige genç futbolcularla devam edeceğini açıkladı. Taraftarların, gurur duyacağı bir takım oluşturmak istediklerini dile getiren Teknik Direktör Ümit Karan, içerisinde bulunulan sezonun son 4 maçında lige alt yapıdan A takıma aldığı oyuncularla devam edeceğini ifade ederken, şehrin ileri gelenlerinden destek istedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta düşme hattının biraz üzerinde mücadele eden Uşakspor Teknik Direktörü Ümit Karan yapmış olduğu yazılı açıklamada, “Uşakspor Kulübüyle anlaştığımız 13 Mart tarihinden itibaren, Değerli Başkanımız ve yönetim kurulumuzla planladığımız, kısa, orta ve uzun vadedeki çalışmalar doğrultusunda, mevcut sezonun geri kalan 4 haftalık bölümünde, ligden düşme tehlikesi yaşamadan önümüzdeki sezonun kadro mühendisliğini yapıp, alt yapıdan profesyonel futbol takımımıza kazandırdığımız Uşaklı genç kardeşlerimizin fazlasıyla yer aldığı bir kadro ile lige devam etme kararı aldık. Bilinmelidir ki hedefimiz; futbol takımımızın başarısının yanı sıra, Türk futboluna yeni ve genç yetenekler sunabilmektir. Önümüzdeki 20222023 Futbol Sezonunda doğru plan ve programlarla hedefi üst lig olan başarıya odaklı ve elbette Uşaklıların ve Uşakspor sevdalıların gurur duyacağı bir takım oluşturmak adına tüm bilgi ve birikimimizle çalışmaya devam ediyoruz. Bilinmelidir ki; bu hedefler doğrultusunda Uşakspor’un başarısı için başta büyük Uşakspor taraftarları olmak üzere, şehrimizin ileri gelenlerini yanımızda görmek istiyor ve destek vermeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Uşak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Uşak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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